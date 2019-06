POL-PDLD: Der Spanngurt hält…

A65 / Deidesheim (ots) –

Einen Platz im Kabinett der Kuriositäten dürfte einem Einsatz

sicher sein, welcher sich am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr auf der

A65 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord

ereignete. Gemeldet wurde durch Verkehrsteilnehmer zunächst ein

umherfliegender Spanngurt über den Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe.

Als dieser jedoch von den Polizeibeamten entfernt werden sollten,

staunten jene nicht schlecht. Der Haken war so verbogen und

vermutlich durch darüberfahrende LKW derart in den Asphalt gestoßen

worden, dass er nur durch erhöhte Kraftanstrengung wieder

herausgezogen werden konnte. Hierdurch musste der rechte Fahrstreifen

für eine kurze Zeit gesperrt werden. Die hinzugerufene

Autobahnmeisterei konnte das Loch wieder flicken und gab die Fahrbahn

im Anschluss wieder frei. Ein Verursacher ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.