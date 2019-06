POL-OB: Aktionskontrolltag „Fahrrad und Pedelec“

Oberhausen (ots) –

Vorab ein paar Infos zu unserem Fahrradaktionstag. Auch in

Oberhausen haben wir heute einen besonderen Focus auf unsere Fahrrad

fahrenden Bürgern gelegt.

Es wurde kontrolliert und informiert.

An den Kontrollstellen in Oberhausen Mitte und Sterkrade sind

heute Morgen über 131 Radfahrer kontrolliert worden, davon fünf

Pedelecs. Die meisten Räder waren in Ordnung und viele Fahrer haben

einen Helm getragen. Allerdings mussten über zehn Radfahrer verwarnt

werden.

Außer den Kontrollstellen, gab es zwei Präventivaktionen in

Schmachtendorf und am Sterkrader Markt. Dort standen Mitarbeiter des

Ordnungsamtes, des ADFC, sowie Polizeibeamte der

Verkehrsunfallprävention. Sie beantworteten Interessierten, Fahrrad-

und Pedelecfahrer ihre Fragen und versorgten sie mit Infomaterial

rund um die Themen „Toter Winkel“, „Sicher Rad fahren“ und zum Thema

Tragen eines Helms. Es wurde auch durch die Präventionsbeamten

verstärkt auf Vergehen von Fahrradfahrern im Straßenverkehr, sowie

auf Vergehen von Autofahrern gegenüber Fahrradfahrern geachtet und

geahndet. Zur Information wurden über 90 Gespräche geführt.

