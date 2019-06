POL-PPWP: Ein Ergebnis, das nachdenklich macht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Ergebnis, das

nachdenklich macht, ist bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag auf

der B48 im Bereich Hochspeyer herausgekommen. Mitarbeiter der

Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz waren hier

von 8 bis 13 Uhr im Einsatz, um die Fahrgeschwindigkeiten der

vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer in Höhe der Jugendherberge unter

die Lupe zu nehmen.

Insgesamt wurde im Kontrollzeitraum das Tempo von 642 Fahrzeugen

gemessen – 171 Fahrer waren zu schnell unterwegs; das ist im Schnitt

jeder dritte bis vierte. Dabei konnten die eingesetzten Beamten

feststellen: Sowohl ortseinwärts wird von vielen deutlich zu schnell

gefahren, als auch ortsauswärts. Rund die Hälfte der Erwischten waren

Motorradfahrer.

Insgesamt neun Fahrer mussten am Sonntag ihren Führerschien

abgeben, weil sie deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit

von 50 km/h lagen. Hier war der Anteil der Motorradfahrer höher –

betroffen vom Führerscheinentzug waren sechs Biker.

Das Kontrollergebnis im Detail:

In Fahrtrichtung Hochspeyer wurden 317 Fahrzeuge gemessen, 90

lagen über dem Tempolimit. 72 Fahrer kamen mit einer

kostenpflichtigen Verwarnung davon (davon 34 Motorradfahrer), 18

erhielten eine Anzeige (davon 9 Motorradfahrer), fünf Fahrer müssen

mit Fahrverboten rechnen (davon 3 Motorradfahrer). Den negativen

Tagesrekord stellte ein Biker auf, der mit 117 km/h an der

Kontrollstelle vorbeiraste.

In Fahrtrichtung Johanniskreuz fast das gleiche Bild: 325

Fahrzeuge wurden gemessen, davon waren 81 zu schnell. 58 Fahrer

wurden verwarnt (davon 26 Motorräder), 23 erhalten eine Anzeige

(davon 16 Motorräder), vier müssen sogar ihren Führerschein abgeben

(davon 3 Motorradfahrer). Auch in dieser Fahrtrichtung wurde ein

Biker als Schnellster im negativen Sinn gemessen: Statt der erlaubten

50 fuhr er 120 km/h, also mehr als doppelt so schnell.

Das Ergebnis zeigt erneut, wie wichtig die

Geschwindigkeitskontrollen an dieser Stelle sind. Verkehrsteilnehmer

müssen auch in den nächsten Wochen mit weiteren Kontrollen rechnen. |

cri

