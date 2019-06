POL-KLE: Emmerich – Unfallflucht / Schwarzer Mitsubishi ASX beschädigt

Emmerich (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und

Montag (03. Juni 2019), 09:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter

Autofahrer einen schwarzen Mitsubishi ASX, der auf einem Parkstreifen

an der Baustraße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde die Stoßstange

sowie der Kotflügel hinten links beschädigt. Der Verursacher machte

keine Angaben zu seiner Person und flüchtete. Hinweise bitte an die

Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

