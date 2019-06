POL-KS: 40 Sechserträger Cola bei Einbruch geklaut: Streife nimmt 19-Jährigen bei Fahndung fest und ermittelt auch den Komplizen

Kassel (ots) – Baunatal (Landkreis Kassel): Das gute Zusammenspiel

eines aufmerksamen Zeugen und der Kasseler Polizei führte am

Freitagabend in Baunatal dazu, dass zwei Cola-Dieben sofort das

Handwerk gelegt werden konnte. Einen der flüchtigen Täter, ein

bestens bei der Polizei bekannter 19-Jähriger aus Kassel, nahm eine

Streife des Polizeireviers Süd-West nach nur kurzer Fahndung fest.

Die Identität seines mutmaßlichen Komplizen, ein 21-jähriger

Kasseler, hatten die Beamten bereits kurze Zeit später ebenfalls

ermittelt. Gegen beide Männer wird nun wegen des Einbruchs und

Cola-Diebstahls ermittelt. Sie waren auf das Grundstück eines

Getränkemarktes eingebrochen und hatten insgesamt 40 Sechserträger

„Cola“ über einen Zaun zum Abtransport ins Freie geschafft.

Die Mitteilung des aufmerksamen Zeugen war gegen 21:50 Uhr bei der

Kasseler Polizei eingegangen. Er hatte die beiden jungen Männer bei

ihrem Treiben an dem Einkaufsmarkt in der Rostocker Straße beobachtet

und daraufhin den Notruf 110 gewählt. Als die Täter bemerkten, dass

sie entdeckt worden waren, ergriffen sie sofort die Flucht. Die schon

wenige Augenblicke später eintreffende Streife des Reviers Süd-West

hatte jedoch sofort die Fahndung aufgenommen und dabei den

19-Jährigen in der Nähe entdeckt, der sich in einem Gebüsch

versteckte. Trotz eines weiteren Fluchtversuchs zu Fuß klickten für

ihn wegen der noch schnelleren Beamten die Handschellen. Zurück am

Tatort fanden die Beamten dann wenig später auch in einem Auto die

Hinweise auf die Identität des flüchtigen Komplizen. Die beiden

Tatverdächtigen hatten bereits mehrere Sechserträger in einen auf dem

Parkplatz des Marktes abgestellten Pkw geladen, indem der 21-Jährige

jedoch auch persönliche Gegenstände zurückgelassen hatte. Wie sich

zudem herausstellte, waren die an dem nicht zugelassenen Auto

angebrachten Kennzeichen im März dieses Jahres in einem Parkhaus in

der Obersten Gasse in der Kasseler Innenstadt von einem anderen

Fahrzeug gestohlen worden. Die Ermittlungen gegen die beiden

Tatverdächtigen wegen des Einbruchs und auch zu dem

Kennzeichendiebstahl dauern an.

