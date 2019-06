POL-GI: Pressemeldung vom 03.06.2019: Verkehrskontrolle auf der B 276 – Polizei überprüft und appelliert

Gießen (ots) –

(Laubach) Unter dem Motto „Du hast es in der Hand“ gab es am

vergangenen Samstag (01.06.2019) wieder eine umfangreiche

Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 276. Auf der von Bikern stark

frequentierten Strecke zwischen Laubach und Schotten kommt es nicht

nur in letzter Zeit gerade an Wochenenden immer wieder zu schweren

Motorradunfällen. Neben der eigentlichen Kontrolle und der Ahndung

von festgestellten Verkehrsverstößen ging es den Polizisten dabei um

Aufklärung der Biker und Autofahrern mit harten Fakten und

drastischen Bildern. Insgesamt 65 Kräder und 19 Autos hielten die

Ordnungshüter an und überprüften sie.

Unter Federführung des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen waren

Mitarbeiter der Polizeistation Grünberg und der Wachpolizei von 11:00

bis 17:00 Uhr am Parkplatz des ehemaligen Bikerhauses eingesetzt.

Unterstützt wurde die Zweiradaktion vom Automobilclub Europa (ACE)

mit einem Info-Stand, einem Mitarbeiter der Führerscheinstelle vom

Landkreis Gießen sowie einem Stand der Aktion BOB, dem Projekt der

heimischen Polizei für junge Fahrerinnen und Fahrer gegen Alkohol am

Steuer. Mit umfangreichem Anschauungsmaterial stellten die Beamten

die Unfallsituation in diesem Bereich der B 276 dar. Die

Unfallstatistiken der Polizei sprechen dabei eine deutliche Sprache:

Der überwiegende Teil der Unfälle geht hier auf das Konto von

Motorradfahrern. Bei den Unfällen mit Krädern sind nicht angepasste

Geschwindigkeit und das Abkommen von der Straße maßgebliche Ursachen

für die schweren und tödlichen Unfälle. Ein ausgestelltes Unfallkrad

mit Schilderung des genauen Hergangs zeigte die möglichen

dramatischen Folgen auf. In Einzelgesprächen erläuterten die

Ordnungshüter den Motorradfahrer oder Interessierten mit Bildern der

aktuellen Unfälle immer wieder die gleichen Fehler:

Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten, Unterschätzung der

Maschinen und falsche Einschätzungen des Verkehrs oder des

Streckenverlaufs. Dabei kamen auch rechtliche Aspekte zur Sprache:

die Teilnahme an einem sogenannten „illegalen Rennen“ ist keine

Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Seit zwei Jahren blüht

eine deutlich erhöhte Strafe: Bis zu zwei Jahre Haft drohen den

Fahrern, wenn nichts passiert. Kommt es zu Sachschäden, Verletzten

oder gar Toten sind bis zu zehn Jahre Haft möglich. drohen hohe

Haftstrafen Im Fokus der Kontrollen standen unter anderem

Geschwindigkeitsmessungen. Dabei wurde der Verkehr aus Richtung

Schotten (erlaubte 80 km/h) nach Laubach überwacht. Insgesamt elf

Biker waren zu flott unterwegs, das schnellstes Krad wurde mit 123

Km/h gemessen. Auch 19 Autos wurden wegen Geschwindigkeitsverstößen

angehalten und überprüft. Diese Verstöße lagen alle im Verwarn.- bzw.

Bußgeldbereich. Der Spitzenreiter war mit seinem Pkw mit 112 km/h in

die Geschwindigkeitskontrolle geraten. Auch die Technik der Bikes

wurde von den Kontrolleuren überprüft. In neun Fällen stellten die

Verkehrsspezialisten unterschiedliche Mängel an Motorrädern fest, die

vom mangelhaften Reifenprofil bis zum fehlenden Außenspiegel

reichten.

Zwei Kräder mussten an der Kontrolle stehenbleiben und wurden

gleich stillgelegt. Hier waren die Betriebserlaubnisse wegen nicht

vorschriftsmäßiger Auspuffanlagen erloschen. Die Polizisten zogen die

Fahrzeugpapiere ein und untersagten die Weiterfahrt. Auf die Besitzer

kommen neben einem Bußgeldverfahren die Kosten für den Abtransport

und die Wiederherstellung des vorschriftsmäßigen Zustands zu.

Thorsten Mohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen | Publiziert durch presseportal.de.