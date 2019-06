POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.06.2019. Polizei in Salzgitter fahndet nach einer unbekannten Frau.

Salzgitter (ots) –

Die Polizei in Salzgitter fahndet wegen Betruges nach einer

unbekannten Frau.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die auf dem Lichtbild

abgebildete Frau in einem versuchten Fall in einer Bankfiliale in

Osterwieck (Sachsen-Anhalt) versucht haben, mittels eines zuvor

entwendeten Ausweises und einer Bankkarte an Bargeld zu gelangen. Der

Frau wurde jedoch kein Bargeld ausgehändigt. In einem zweiten Fall

gelang es der Frau in einer Bankfiliale in Hornburg (Landkreis

Wolfenbüttel), mit dem zuvor beschriebenen Ausweis und der Bankkarte

an Bargeld zu gelangen. Ihr wurde ein Betrag in einer niedrigen

fünfstelligen Höhe ausgehändigt. Beide Taten ereigneten sich am

15.03.2019. Die Polizei in Salzgitter fragt nun, wer Angaben zu der

Frau machen kann. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter

der Telefonnummer 05341/18970.

