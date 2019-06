POL-ME: Fortlaufende Ermittlungen nach Bränden – Erkrath – 1906014

Mettmann (ots) –

Wie von der Feuerwehr Erkrath und in zahlreichen Medien bereits

ausführlich berichtet, kam es am späten Samstagabend des 01.06.2019,

an der Brechtstraße 11 im Erkrather Ortsteil Hochdahl, zu einem

großen Brandgeschehen, bei dem die dortige Gemeinschaftsgrundschule

Sandheide, trotz des unermüdlichen und stundenlangen Löscheinsatzes

der Feuerwehr, nahezu komplett zerstört wurde.

Bisher liegen der Polizei auch aktuell noch keine konkreten

Hinweise zur Brandursache vor. Erwartungsgemäß haben erste

Untersuchungen am stark verwüsteten Brandort, die erst heute von den

Brandexperten des Kommissariats 11 in Zusammenarbeit mit einem

amtlichen Brandsachverständigen aufgenommen werden konnten, bis zur

Stunde noch zu keinem definitiven Ergebnis geführt. Die polizeilichen

Untersuchungen am Tatort sind aber auch noch nicht beendet und werden

noch weitere Zeit in Anspruch nehmen.

Angesichts vorhergehender Brandgeschehen im Erkrather Ortsteil

Hochdahl, bei denen wie berichtet bereits in den Vortagen diverse

Müll- und Wertstoffcontainer sowie ein Klassenraum einer Schule an

der Rankestraße von unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurden, kann

auch eine Brandstiftung an der Grundschule Sandheide aktuell nicht

ausgeschlossen werden.

Bei der Klärung dieser schwerwiegenden Straftaten hofft die

Polizei dringend auf Mitwirkung aus der Bevölkerung. Dazu nehmen die

Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, aber auch jede andere

Polizeidienststelle und der polizeiliche Notruf 110, sachdienliche

Hinweise jederzeit entgegen. Zum Schutz vor weiteren Taten gleicher

Art hat die Kreispolizeibehörde Mettmann verstärkte

Überwachungsmaßnahmen in Erkrath, insbesondere im Raum Hochdahl

aufgenommen, an denen sowohl uniformierte, wie auch zivile

Einsatzkräfte beteiligt sind. Parallel dazu hofft die Polizei auf

zeitnahe Hinweise aus der Bevölkerung, wenn es zu verdächtigen

Beobachtungen kommen sollte, die auf erneute Brandlegungen schließen

lassen könnten. Auch hierzu eignet sich der polizeiliche Notruf 110

in besonderer Weise.

