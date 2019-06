POL-COE: Kreispolizei Coesfeld/ Fahrrad- und Pedelec-Kontrolltag: erfreuliche Zwischenbilanz

Coesfeld (ots) – Der „Europäische Tag des Fahrrads“ (3. Juni) war

auch im Kreis Coesfeld Info- und Kontrolltag in Sachen

Verkehrssicherheit. Polizeibeamte informierten an einem Infostand in

Coesfeld und kontrollierten bis zum Abend im gesamten Kreisgebiet.

Das Ziel: Senkung der Unfallzahlen.

Groß war das Interesse am Infostand der Polizei vor der

Kupferpassage in Coesfeld. Bis zum Mittag wurden mehr als 120

Besucher gezählt, die sich vor allem rund ums Pedelec informierten.

Die meisten Fragen bezogen sich auf Technik, Sicherheit und

Verkehrsregeln.

Bis zum Nachmittag hatten Beamte an Kontrollstellen im gesamten

Kreisgebiet mehr als 120 Rad- und Pedelecfahrer kontrolliert. Die

Zwischenbilanz am Nachmittag fiel erfreulich aus, denn es wurden nur

sieben Verstöße geahndet. Ein Rad- und drei Pedelecfahrer benutzten

den Radweg auf der falschen Straßenseite. Darüber hinaus waren drei

Räder nicht in verkehrssicherem Zustand.

Auch Autofahrer wurden kontrolliert. Zwischenbilanz am Nachmittag:

Drei Fahrer waren nicht angeschnallt, einer hatte sein Handy am Ohr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Coesfeld | Publiziert durch presseportal.de.