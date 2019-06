POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Feuerwehreinsatz, Fahrraddiebstahl, Scheunenbrand

Rems-Murr-Kreis (ots) – Winnenden: Türe beschädigt – Zeugen

gesucht

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 9:45 Uhr wurde die

Eingangstüre eines Cafés am Adlerplatz beschädigt. An der Glastüre

entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt

das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940

entgegen.

Welzheim: Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus

Eine 25 Jahre alte Frau wollte am Montag, gegen 8:20 Uhr ihr Essen

in der Mikrowelle erwärmen. Da sie das Essen offensichtlich zu lange

in der Mikrowelle ließ, kam es zu einer Rauchentwicklung, weshalb die

Feuerwehr alarmiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim, die

mit 15 Einsatzkräften in der Pfarrstraße vor Ort war, musste die

Wohnräumlichkeiten anschließend lediglich durchlüften, Löscharbeiten

waren nicht erforderlich. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die

Frau nicht verletzt, sie wurde aber dennoch vorsorglich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein

Sachschaden.

Schorndorf-Weiler: Fahrrad entwendet – Zeugen gesucht

Zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr wurde am Samstag ein Fahrrad, das am

Sportplatz in der Jahnstraße abgestellt war, entwendet. Das Fahrrad

war mittels eines Kabelschlosses am dortigen Fahrradständer

angekettet. Beim Fahrrad handelt es sich um ein grau-schwarz-rotes

Mountainbike der Marke Specialized mit einem Zeitwert von rund 500

Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf

unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Weissach im Tal: Brand einer Scheune

Am Sonntag brach im unteren Stock einer Scheune in der Ringstraße

ein Feuer aus. Dieses wurde der Rettungsleitstelle gegen 7:00 Uhr

von dem 34-jährigen Besitzer der Scheune gemeldet, der den Rauch

bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits

mit Löscharbeiten zugange. Die Feuerwehr Weissach war mit 11

Fahrzeugen und 58 Kräften im Einsatz. Wie sich herausstelle, hatte es

bereits am Freitag ihm Wohngebäude des Scheunenbesitzers einen Brand

gegeben. Dieser wurde von ihm selbstständig gelöscht. Die Reste des

Brandes von Freitag lud er auf einen Anhänger, welchen er im Laufe

des Samstag in der Scheune parkte. Möglicherweise handelt es sich

hierbei auch im die Ursache des Brandes in der Scheune.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.