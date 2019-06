POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) – 1. Exhibitionist in Parkanlage, Mainz-Kastel,

Eleonorenstraße, Rheinweisen, 02.06.2019, 15:30 Uhr

(He)Gestern Mittag zeigte sich in Kastel in den Rheinwiesen ein

Exhibitionist einer 44-jährigen Kostheimerin in schamverletzender Art

und Weise, sodass diese ihn anschrie und damit in die Flucht schlug.

Die Frau hielt sich gegen 15:30 Uhr in den Rheinwiesen in der Nähe

des dortigen Spielplatzes auf, als sie plötzlich den Mann, in einem

Gebüsch stehend, in eindeutiger Pose erblickte. Nach ihrer

lautstarken Ansprache flüchtete der Unbekannte durch die Hecke in

unbekannte Richtung. Beschreibung: Ende 20, circa 1,60 Meter groß,

schwarze Haare, nach Angaben der Geschädigten von „türkischem

Aussehen“. Er habe ein blaues Handtuch sowie eine Sonnenbrille

getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Schwestern unsittlich berührt, Wiesbaden-Biebrich,

Rathausstraße, 01.06.2019, 16:00 Uhr

(He)Am Samstagnachmittag wurden zwei 13- und 16-Jahre alte

Schwestern Zeugenangaben zufolge von einem Mann absichtlich

unsittlich berührt. Der Mann konnte sich anschließend entfernen, ohne

dass dessen Personalien feststehen. Die zwei Schwestern hatten gegen

16:00 Uhr gerade einen Supermarkt auf der Rathausstraße verlassen,

als sie von hinten unsittlich berührt wurden. Als sie sich umdrehten,

stand ein fremder Mann hinter ihnen. Eine hinter den Mädchen und dem

Mann laufende Zeugin erklärte, dass der Mann die Jugendlichen

absichtlich berührt habe und folgte dem Mann noch kurzzeitig in die

Adolf-Todt-Straße. Dort verlor sie ihn jedoch aus den Augen. Eine

sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Mann sei 40-50

Jahre alt, von dicklicher Statur, habe blonde, kurze Haare und sei

mit einem grünen T-Shirt sowie einer langen, beigen Hose bekleidet

gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mann schlägt Frau in Bar, Wiesbaden, Goldgasse, 01.06.2019,

03:00 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen wurde eine 24-jährige Wiesbadenerin in

einer in der Goldgasse gelegenen Bar in das Gesicht geschlagen. Der

Täter konnte im Nachgang unerkannt flüchten. Gegen kurz vor 03:00 Uhr

kam es in der Bar zunächst zu einem Wortgefecht; der Unbekannte hatte

die Frau beleidigt. Als diese sich darüber beschwerte, versetzte der

Täter ihr einen Faustschlag und flüchtete anschließend in Richtung

Wilhelmstraße. Täterbeschreibung: circa 24 Jahre, 1,70 -1,80 Meter

groß, blondes Haar, bekleidet mit einer Jeans, trug schwarze Sneaker.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu

melden.

4. Falscher Polizist klaut Parkausweis – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, 01.06.2019, 18:15 Uhr

(He)Am Samstagabend wurde ein 61-jähriger PKW-Fahrer

augenscheinlich zum Opfer eines Räubers, welcher sich als

Polizeibeamter ausgab. Der Handwerker war gegen 18:15 Uhr in seinem

weißen Renault Traffic auf der Friedrich-Ebert-Allee unterwegs, als

er an einer roten Ampel stoppte. Nun habe ein Kleinwagen neben ihm

gehalten, ein Mann sei zu ihm an die Fahrertür gekommen und habe

erklärt, dass er Polizeibeamter sei und auch einen Ausweis gezeigt.

Der Aufforderung, aus dem Fahrzeug auszusteigen sei er nicht

nachgekommen und habe gedroht die Polizei zu rufen. Daraufhin habe

der Täter ihm einen Schlag versetzt, einen überregional gültigen

Parkausweis aus dem PKW entwendet und sei anschließend in seinem PKW

in Richtung Lessingstraße / Mainzer Straße geflüchtet. Der Mann sei

circa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von „mitteleuropäischem

Phänotyp“, habe graue Haare, sei von normaler Statur, habe Deutsch

ohne Akzent gesprochen und sei mit einer hellgrauen Jeans und einem

hellgrauen T-Shirt bekleidet gewesen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich

um einen Nissan Micra in dunkelorange mit „GG“-Kennzeichen gehandelt

haben. Verkehrsteilnehmer oder sonstige Zeugen, welche zu dem

Sachverhalt Angaben machen können werden gebeten sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. „Glas Wasser-“ und „Zetteltrick“ – teurer Schmuck weg,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, 01.06.2019, 13:10 – 13:15 Uhr

(He)Am Samstagmittag wurde ein in der Scharnhorststraße wohnhaftes

älteres Ehepaar Opfer einer Trickdiebin, die den Ehemann in der

Wohnung ablenkte und augenscheinlich währenddessen teuren Schmuck aus

der Wohnung entwendete. Die Täterin hielt sich vor der Wohnaschrift

des Paares auf, als sie Kontakt zu dem sich am Fenster aufhaltenden

Senior aufnahm und den Zetteltrick anwandte. Sie erklärte dem Opfer,

dass sie im Haus wohnender Verwandtschaft einer Nachricht

hinterlassen wolle und darum einen Zettel benötige. Der Senior zeigte

sich hilfsbereit und so gelangte die Fremde in die Wohnung. Dort

verlangte sie nun ein Glas Wasser, welcher ihr der Senior bei den

gegenwertigen Temperaturen ebenfalls nicht abschlug. Nach wenigen

Minuten verschwand die Täterin dann wieder. Als wenig später die

Ehefrau des Seniors wieder nach Hause kam, bemerkte sie das Fehlen

des Schmuckes aus dem Wohnzimmer. Dieser hatte einen Wert von

mehreren Tausend Euro. Beschreibung der Täterin: 30-40 Jahre, circa

1,55 Meter groß, kräftig, „osteuropäisches Erscheinungsbild“, etwas

hellere Haut, braunes / dunkelbraunes langes Haar, zum Zopf gebunden,

Strickjacke, Tragetasche mit Henkeln. Die Frau habe gebrochen deutsch

gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Zwei Sprinter aufgebrochen, Wiesbaden, Kastellstraße,

31.05.2019, 18:30 Uhr -01.06.2019, 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter

in der Kastellstraße in Wiesbaden zwei abgestellte Mercedes Sprinter

auf, entwendeten Handwerkszeug und Gartengeräte aus den Laderäumen

und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von über 3.000 Euro. In

beiden Fällen wurde eine Scheibe der Kastenwagen eingeschlagen und

sich somit Zugang verschafft. In einem Fall ließen die Täter einen

Akkuschlagschrauber und Bohrer mitgehen. Aus dem anderen Fahrzeug

wurden zwei Heckenscheren der Marke „STIHL“ und die Fahrzeugschlüssel

eines außerhalb von Wiesbaden abgestellten Fahrzeuges entwendet. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

7. Versuchter Einbruch – jedoch Gabelstapler entwendet, Wiesbaden,

Hagenauer Straße, 30.-31.05.2019

(He)Augenscheinlich versuchten unbekannte Täter in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in der Hagenauer Straße in

ein Gartencenter einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde

eine Notausgangstür beschädigt, ein Eindringen in die Verkaufsräume

erfolgte jedoch nicht. Auf dem gleichen Gelände war jedoch auf einem

Parkdeck ein Gabelstapler der Marke „Linde“ abgestellt. Dieses

Fahrzeug im Wert von circa 10.000 Euro ist seit der Tatnacht

verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Farbschmierereien mit politisch motiviertem Hintergrund, Bad

Schwalbach, Brunnenstraße, Kirchstraße, 31.05.2019, 22.00 Uhr bis

01.06.2019, 10.00 Uhr, (pl)Am Samstagvormittag wurden in Bad

Schwalbach mehrere Farbschmierereien mit politisch motiviertem

Hintergrund festgestellt. Die Täter beschmierten offensichtlich in

der Nacht zum Samstag im Bereich der Brunnenstraße und der

Kirchstraße mehrere Gebäude, Gehwege sowie einen geparkten Pkw mit

rechtsmotivierten Parolen und Symbolen. Betroffen von den

Schmierereien war unter anderem auch die Asylbewerberunterkunft in

der Brunnenstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der

polizeiliche Staatsschutz wurde eingeschaltet. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mit Auto über Baseballfeld gefahren, Hünstetten, Limbach, Am

Hümes/ Am Kreuzacker, 29.05.2019, 17.00 Uhr bis 31.05.2019, 07.00

Uhr, (pl)In Limbach sind zwischen Mittwochnachmittag und

Freitagmorgen unbekannte Täter mit einem Auto über das, für die

Einsaat vorbereitete, Baseballfeld im Bereich „Am Hümes/ Am

Kreuzacker“ gefahren. Hierdurch wurde ein Schaden von mehreren

Tausend Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.

3. Unklare Gefahrensituation im Wald, Taunusstein, Bleidenstadt,

Laubachtal, Wald, 30.05.2019, 00.35 Uhr, (pl)In der Nacht zum

Donnerstag wurde der Polizei durch einen Jäger eine unklare

Gefahrensituation im Wald bei Taunusstein-Bleidenstadt gemeldet. Der

Jäger war gegen 00.35 Uhr im Waldstück seitlich der B 54 zwischen Bad

Schwalbach und Taunusstein auf eine verletzte Frau aufmerksam

geworden, welche von vier Männern umgeben war. Aufgrund dieser sich

darstellenden Situation verständigte der Zeuge direkt die Polizei und

hielt die Personen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte in Schach.

Die 39-jährige Frau wurde aufgrund ihrer sichtbaren Verletzungen in

ein Krankenhaus gebracht und nach einer ambulanten Behandlung wieder

entlassen. Da die Verletzungen der Frau ersten Ermittlungen zufolge

zumindest durch einen der im Wald angetroffenen Männer im Alter von

26 bis 34 Jahren verursacht worden sind, wurde das Quartett

festgenommen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur

Dienststelle genommen. Bei einem der Festgenommenen handelte es sich

um den Freund der Geschädigten. Der genaue Ablauf sowie die

Hintergründe, welche zu dieser Situation führten, sind bis dato noch

unklar. Die Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die

Ermittlungen aufgenommen.

4. Handgreiflichkeiten um einen Volleyball, Bad Schwalbach,

Heimbacher Straße, 02.06.2019, 18.00 Uhr, (pl)Aufgrund eines

Volleyballs kam es am späten Sonntagnachmittag im Bad Schwalbacher

Freibad zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei 18 und 32 Jahre alten

Männern. Der 32-Jährige hatte gegen 18.00 Uhr den Volleyball des

18-Jährigen einbehalten, nachdem der Ball mehrfach gegen dessen

Verkaufswagen geflogen war. In der Folge kam es zu einer

wechselseitigen Körperverletzung. Dementsprechende Anzeigen wurden

gefertigt.

5. Einbruch in Lagerhalle, Idstein, Richard-Klinger-Straße,

31.05.2019, 17.00 Uhr bis 03.06.2019, 08.30 Uhr, (pl)Zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Einbrecher in der

Richard-Klinger-Straße in Idstein ihr Unwesen getrieben. Die

Unbekannten drangen über das Dach in eine dortige Lagerhalle ein und

rissen anschließend mehrere Paletten gelagerter Waren auf. Bei dem

Einbruch entwendeten die Täter eine Vielzahl an Fitnessuhren sowie

diverse Fernseher und Saugroboter. Das Diebesgut transportierten die

Einbrecher offensichtlich über das Gelände des angrenzenden Bauhofs

ab. Dementsprechende Beschädigungen in der Umzäunung des Bauhofes

wurden festgestellt. Darüber hinaus wurden auf dem Bauhofgelände

mehrere Bewegungsmelder abgerissen. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.

6. Eingangstür hält Einbrechern stand, Kiedrich, Waldstraße,

31.05.2019, 21.45 Uhr bis 01.06.2019, 18.00 Uhr, (pl)Die Eingangstür

eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Kiedrich hat zwischen

Freitagabend und Samstagabend Einbruchsversuchen standgehalten. Die

Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin

unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

7. Kein Kinderspielzeug – Autofahrerin mit Laser geblendet,

Geisenheim, Auf der Heide, 03.06.2019, 01.00 Uhr, (pl)In Geisenheim

wurde in der Nacht zum Montag gegen 01.00 Uhr eine Autofahrerin in

der Straße „Auf der Heide“ mit einem grünen Laserpointer geblendet.

Glücklicherweise kam die Frau durch das gefährliche Tun nicht zu

Schaden. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen wegen des

gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

8. Gemeinsame Motorradkontrolle mit der Landeskradstaffel,

Aarbergen, Michelbach, Bundesstraße 54, 01.06.2019, 10.00 Uhr bis

17.00 Uhr, (pl)Am Samstag hat der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus gemeinsam mit der Landeskradstaffel

auf einem Parkplatz an der B 54 im Bereich von Aarbergen-Michelbach

eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden zwischen 10.30 Uhr

und 17.00 Uhr insgesamt 69 Personen kontrolliert, die mit Motorrädern

oder Leichtkrafträdern unterwegs waren. Einer Person wurde die

Weiterfahrt untersagt, weil an dem Zweirad nicht genehmigte

Kupplungs- und Bremshebel angebaut waren und somit die

Betriebserlaubnis erloschen war. Wegen technischer Mängel wurden

insgesamt neun Mängelanzeigen ausgestellt. Darüber hinaus wurden zwei

Motorradfahrer gebührenpflichtig verwarnt. Neben den Kontrollen

wurden mit den Bikern und auch mit den Anwohnern entlang der Strecke

eine Vielzahl von präventiven Gesprächen geführt.

9. Fußgänger auf Parkplatz angefahren, Lorch, Landesstraße 3033,

01.06.2019, 12.50 Uhr, (pl)Am Montagabend wurde ein 62-jähriger

Fußgänger auf einem Wanderparkplatz an der L 3033 bei Lorch von einem

Auto angefahren und verletzt. Die 75-jährige Autofahrerin wollte

gegen 12.50 Uhr zum Einparken ihren Pkw zurücksetzen. Hierbei übersah

sie jedoch offensichtlich den hinter dem Auto befindlichen Fußgänger

und touchierte diesen mit dem Fahrzeugheck. Der 62-Jährige stürzte

daraufhin zu Boden und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht werden.

