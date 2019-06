POL-PDLD: Kandel; PKW fängt während der Fahrt an zu brennen

Kandel (ots) –

Kandel; Am 03.06.2019 wurde um 09:24 Uhr ein brennender PKW auf

der BAB 65 in Fahrtrichtung Landau mitgeteilt. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte befand sich der Mercedes bereits im Vollbrand. Der

Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Auf Grund

des Brandausmaßes musste die Strecke zwischen Kandel-Mitte und Nord

in beiden Fahrtrichtungen kurzfristig komplett gesperrt werden.

