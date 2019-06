POL-F: 190603 – 605 Frankfurt-Ostend: Brand am Mainufer

Frankfurt (ots) – (ne)Am gestrigen Abend hat es auf einem Baulager

in der Franziusstraße gebrannt. Neben diversen Baumaterialien brannte

der Bewuchs der Uferböschung

Zeugen meldeten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im

Uferbereich des Mains. Hier war auf bislang unbekannte Weise die

Uferböschung und in Folge dessen abgelagerte Baumaterialien wie

Holzbalken und diverse technische Geräte auf dem angrenzenden

Grundstück in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die

Ermittler des Fachkommissariats haben den Brandort untersucht.

Derzeit steht nicht eindeutig fest, wie es zum Ausbruch des Feuers

kam. Eine in Ufernähe befindliche Stelle, wo Reste einer Feuerstelle

zum Grillen vorgefunden wurden, könnte als möglicher Brandherd in

Frage kommen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro

geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

