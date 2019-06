POL-E: Essen: Polizei sucht 5 Räuber, die jungen Mann mit Elektroschocker attackiert haben

Essen (ots) – 45276 E.-Steele: Am frühen Samstagmorgen (1. Juni,

1:38 Uhr) haben fünf Unbekannte zwei 26-jährige Essener am Ruhrufer

bedroht und einen von ihnen mit einem Elektroschocker angegriffen.

Die beiden 26-Jährigen hatten am Ruhrufer in Höhe des

Henglerplatzes gesessen und Musik gehört, als sie zunächst von vier

Unbekannten nach Zigaretten gefragt wurden. Anschließend ließen sich

die Unbekannten in der Nähe auf Bänken nieder. Als dann ein weiterer

Unbekannter auftauchte, bedrohte die nun fünfköpfige Gruppe die

beiden 26-Jährigen mit einem Elektroschocker und forderte Geld.

Einer der 26-Jährigen händigte den Räubern 20 Euro aus, der andere

junge Mann lief weg. Er wurde mit Schlägen und dem Elektroschocker

angegriffen, konnte sich aber losreißen. Daraufhin ergriffen die fünf

Räuber die Flucht.

Die Unbekannten sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Sie sollen

akzentfrei deutsch gesprochen, sich jedoch auch in einer „südländisch

klingenden Sprache“ verständigt und ein „südländisches Äußeres“

haben.

Einer der Unbekannten soll bei einer Größe von circa 165 cm

korpulent sein und kurz geschorene Haare haben, er trug ein blaues

T-Shirt.

Ein anderer Unbekannter soll 175 bis 180 cm groß und schlank sein.

Seine Haare waren kinnlang und ungepflegt.

Der Räuber, der mit dem Elektroschocker angegriffen haben soll,

ist etwa 180 cm groß, er soll eine schwarze Jacke und eine schwarze

Kappe getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben

können oder am frühen Samstagmorgen (1. Juni, 1:38 Uhr) etwas

Auffälliges am Ruhrufer beobachtet haben, sich unter 0201/829-0 zu

melden./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Tweets by Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Essen | Publiziert durch presseportal.de.