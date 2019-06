POL-ST: Ibbenbüren, Streitigkeiten/ Ruhestörungen

Ibbenbüren (ots) – Die Polizei ist in der Nacht von Freitag auf

Samstag (01.06.), kurz nach Mitternacht, zur Maria-Montessori-Straße

gerufen worden. Anwohner meldeten, dass sich in der Wohnsiedlung rund

um die Maria-Montessori-Straße mehrere Gruppen von Jugendlichen und

jungen Erwachsenen aufhalten würden. Es werde laut gegrölt und sei zu

einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen gekommen. Vor

Ort trafen die eingesetzten Beamten auf mehr als 100, zumeist in

Gruppen aufgeteilte, teilweise angetrunkene und äußerst aggressive

Personen. Sie gaben vor, auf dem Weg zu einer Party zu sein, zu der

in den Sozialen Medien eingeladen worden sei. Die Beamten, die

zwischenzeitlich von weiteren Streifenwagen unterstützt wurden,

stellten die Personalien von etwa 20 Personen fest. Es wurden

Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen wegen Sachbeschädigung,

gefährlicher Körperverletzung und dem Besitz von Betäubungsmitteln

aufgenommen. Ein verletzter 18-Jähriger aus Altenberge wurde mit

einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Dabei leistete er

Widerstand und bedrohte und beleidigte die Beamten.

