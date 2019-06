POL-E: Mülheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin – Polizei warnt vor dreisten Kriminellen

Essen (ots) – 45476 Mh-Styrum: Bereits am Mittwoch, 29. Mai, wurde

eine 80-Jährige Opfer dreister Trickdiebe. Gegen 10 Uhr kam die

Mülheimerin vom Einkaufen zurück in ihre Wohnung an der Dümptener

Straße, als sie im Hausflur auf eine unbekannte Frau traf. Diese bot

der Seniorin ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe an und lies sich

auch nicht abwimmeln, als die 80-Jährige das Angebot ablehnte. Die

dreiste Frau folgte der Seniorin in ihre Wohnung und lenkte sie ab,

während eine zweite Person die Wohnung betrat und ein großes Laken

hochhielt, damit die 80-Jährige nicht mehr ins Wohnzimmer sehen

konnte. Erst zwei Tage später stellte die Seniorin fest, dass ihr

mehrere Schmuckstücke aus dem Wohnzimmer gestohlen wurden. Die erste

unbekannte Frau ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,50 Meter groß und hat

eine stabile Figur. Sie hat hellblonde Haare und trug bei der Tat ein

weiß-rosafarbenes T-Shirt. Die zweite unbekannte Person ist ebenfalls

etwa 50 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß und stabil gebaut. Sie hat

dunkle Haare und trug eine dunkle Weste. Beide sprachen Deutsch mit

Akzent und wurden als „südländisch aussehend“ beschrieben. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Tweets by Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Essen | Publiziert durch presseportal.de.