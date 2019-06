POL-KLE: Emmerich – Unfallflucht / Mädchen kollidiert mit Auto und flüchtet

Emmerich-Hüthum (ots) – Am Freitag (31. Mai 2019) gegen 20:00 Uhr

wollte eine 25-Jährige auf der Straße Leege Weide mit ihrem Audi A4

rückwärts in eine Einfahrt fahren. Bevor sie jedoch zurücksetzen

konnte, kollidierte ein Mädchen auf einem Fahrrad mit dem stehenden

Audi. Die 25-Jährige stieg aus, um nach dem Mädchen zu sehen. Dieses

stieg jedoch schnell wieder auf sein Rad und fuhr davon. Die

25-Jährige beschreibt das Mädchen als ca. 13 Jahre alt, mit braunen,

schulterlangen Haaren. Es trug eine Jeanshose sowie ein rosafarbenes

T-Shirt und war in Begleitung eines weiteren Mädchens unterwegs. Bei

dem Zusammenstoß entstand ein Schaden an der hinteren, rechten

Beifahrertür des Audis.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

(cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Kleve | Publiziert durch presseportal.de.