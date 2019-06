LPI-G: Brandmeldeanlage ausgelöst

Greiz (ots) – Am Sonntag (02.06.2019), gegen 15:00 Uhr, wurde die

Brandmeldeanlage durch Unbekannte in der Einkaufspassage am Burgplatz

ausgelöst. Da durch die eingesetzten Kärfte kein Feuer festgestellt

werden konnte, scheint eine vorsätzliche Falschalarmierung als

wahrscheinlich. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein

26-jähriger Verdächtigter festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

