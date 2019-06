BPOLI EBB: Vermissten Jugendlichen in Gewahrsam genommen

Bautzen (ots) – Einen 16-jährigen Syrer nahm die Bundespolizei am

31. Mai 2019 um 19:00 Uhr auf der Autobahn 4 bei Bautzen in

Gewahrsam. Er war mit einem Reisebus in Richtung Dresden unterwegs

und war als vermisst gemeldet. Der junge Mann wurde dem Jugendamt des

Landkreises Bautzen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 – 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Ebersbach | Publiziert durch presseportal.de.