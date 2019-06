POL-LG: ++ „Schnäppchen-Angebote“ dubioser Handwerksfirmen & Wanderhandwerker ++ Polizei mahnt zu umsichtigem Verhalten ++

Lüneburg (ots) – ++ „Schnäppchen-Angebote“ dubioser

Handwerksfirmen & Wanderhandwerker ++ Polizei mahnt zu umsichtigem

Verhalten ++

Lüneburg/Lüchow-D. /Uelzen

Vor dubiosen Handwerkern und aktuellen Handwerksangeboten warnt

die Polizei erneut in der Region. Nachdem in den letzten Tagen

vermehrt wieder reisende Handwerker größtenteils im ländlichen Gebiet

unterwegs waren und ihre Arbeiten (u.a. Dacharbeiten und -klempnerei,

Terrassen- und Steinreinigungsarbeiten, Betonarbeiten, etc.) spontan

vor Ort „über den Gartenzaun“ für einen Schnäppchenpreis angeboten

haben, tauchten in verschiedenen regionalen Zeitungen in dieser Woche

Hochglanzprospekte unterschiedlicher Firmen für Gebäude-, Stein- und

Terrassenreinigungsarbeiten auf. Überprüfungen der Kontaktdaten und

-adressen ergaben, dass diese Firmen zum Teil unter den angebenden

Adressen nicht existent/gemeldet sind.

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich

oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende

Firmen und Angebote genau zu prüfen.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf

Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher

fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung

gebeten zu werden; denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch

andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen

könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den

seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz

unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös

gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in

Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche

Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter

immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie

verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen.

Achtung Eigenheimbesitzer – Lehnen Sie jegliche Angebote von

Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem

Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten.

Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und

werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie

niemals Geld im Voraus!

Bei Auftreten entsprechender „dubioser reisender Handwerker“

wenden Sie sich gerne an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg

Homepage: Polizeiinspektion Lüneburg | Publiziert durch presseportal.de.