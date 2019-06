POL-DA: Höchst: Farbschmierer unterwegs / Zeugen gesucht

Höchst (ots) – Wegen Sachbeschädigung ermitteln die Beamten der

Polizeistation Höchst, nachdem Farbschmierer über das Wochenende an

einer Schule in der Bismarckstraße ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Täter verschmierten sowohl die Außenwand der Sporthalle als auch

einen daneben abgestellten Container. Der Schaden beläuft sich auf

mehrere hundert Euro. Die Tat wurde am Montagmorgen (03.06.2019)

bemerkt und der Polizei gemeldet. Zeugen, die Hinweise zu den

Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern

unter der Rufnummer 06163 / 941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.