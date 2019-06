POL-TUT: (Burladingen) Opel Corsa verletzt sechsjährige Rollerfahrerin: Auto nicht zugelassen – Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Burladingen (ots) – An der Einmündung des Kirchweges in die

Hauptstraße hat ein 30-jähriger Autofahrer am späten Sonntagabend

eine sechsjährige Rollerfahrerin übersehen. Das Mädchen hatte Glück –

es wurde nur leichter verletzt.

Der 30-Jährige bog gegen 21.15 Uhr von der Hauptstraße nach links

in den Kirchweg ab. Dabei übersah er die Sechsjährige, die mit ihrem

Cityroller den Kirchweg von rechts nach links überquerte. Der

Abbieger erfasste den Cityroller und überfuhr ihn. Das Mädchen hatte

Glück im Unglück: der Opel rollte dem Kind über den linken Fuß und

hinterließ dabei leichtere Verletzungen, die später im Krankenhaus

ambulant versorgt werden konnten. Der Roller wurde stark beschädigt.

Am PKW entstand, den bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge,

kein Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler vom

Polizeirevier Hechingen fest, dass der 30-Jährige mangles

Fahrerlaubnis gar nicht hätte fahren dürfen und sein Opel nicht

zugelassen war. Der Mann muss nun angesichts der vorliegenden

Verkehrsdelikte mit einer empflindlichen Strafe rechnen.

