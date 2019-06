POL-UN: Selm – Einbruch auf Wertstoffhof – Diebesgut schon bereit gelegt

Selm (ots) – Am Sonntag, den 02.06.2019 hat ein Zeuge gegen 03.30

Uhr Lichtschein auf dem Wertstoffhof in der Industriestraße gesehen.

Außerdem konnte er eine Person beobachten, die durch einen Zaun auf

das Gelände kroch. Nachdem die alarmierte Polizei antraf, wurde das

Gelände durchsucht, ein Verdächtiger konnte allerdings nicht mehr

angetroffen werden. Dieser hatte an einer Stelle des Geländes

scheinbar Diebesgut in einer Sporttasche bereit gelegt, dann aber

ohne seine Beute die Flucht angetreten. Beschrieben werden konnte die

Person nicht. Wer hat noch etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte

an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921

0.

