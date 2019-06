POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots) – Samstag, 01.06.2019, 04:30 Uhr

Ein Auto befährt die Rheinstraße aus Richtung Weisenau kommend und

biegt mit überhöhter Geschwindigkeit bei roter Ampel nach links in

die Holzhofstraße ab. Dabei stößt er gegen einen Metallpoller und

beschädigt diesen. Ein 64-jähriger Taxifahrer beobachtet den Vorfall

und meldet ihn der Polizei. Hinweise auf den Fahrzeugführer gibt es

nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer

06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle

Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mainz | Publiziert durch presseportal.de.