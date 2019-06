POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Donnerstag, 30.05.2019, 20:00 Uhr bis Freitag,

31.05.2019, 15:15 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag kommt es zu einem

Einbruchsdiebstahl in Mainz-Finthen. Bislang unbekannte Täter

verschaffen sich Zugang zu einem Doppelhaus indem sie ein Fenster im

Erdgeschoss aufhebeln. Die unbekannten Täter entwenden Schmuck und

vermutlich Bargeld. Die Geschädigten befinden sich zum Tatzeitpunkt

im Urlaub. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Sonntag, 02.06.2019, 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr

In der Mainzer Oberstadt kommt es am Sonntag zu einem

Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter gelangen über ein offen

stehendes Fenster in das Einfamilienhaus. Während die Bewohner im

ersten Obergeschoss schlafen, durchsuchen sie das Erdgeschoss und

entwenden Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages,

einen Schlüsselbund sowie Bargeld in Höhe eines zweistelligen

Betrages aus dem vor dem Haus geparkten Auto. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/

65-3633 in Verbindung zu setzen.

