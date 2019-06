POL-FR: Löffingen – Sachebschädigung durch Graffiti

Freiburg (ots) – Löffingen – In der Nacht vom Samstag, 01.06.2019,

15.00 Uhr auf Sonntag, 02.06.2019, 15.00 Uhr wurde durch bislang

unbekannte Täter ein Graffiti an die Wand des Schulverbund Löffingen

gesprüht. Der oder die Täter sprühten in schwarzer Farbe die Worte

„ACAB“, „Fuck the Police“, „187“ sowie einen Mittelfinger mit dem

„ACAB“.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen die Hinweise auf

die Täter geben können werden gebeten sich an den Polizeiposten

Löffingen, Tel. 07654/806060 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt,

Tel: 07651/93360 zu wenden.

