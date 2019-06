POL-FR: Titisee – Verkehrsunfall, verbotswidriges Abbiegen führt zur Beschlagnahme des Führerscheines

Freiburg (ots) – Titisee, B31 – Am Sonntag 02.06.2019, gg. 09.34

Uhr fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Pkw auf der B31 in

Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe des Bärenhofwegs stellt sie fest,

dass sie die Abfahrt Titisee verpasst hatte. Aus diesem Grund bog sie

verbotswidrig nach links ab um zu wenden. Hierbei übersah sie den

ordnungsgemäß fahrenden Motorradfahrer, der sie gerade überholte und

es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer verletzte sich das Knie und

brach sich die Lendenwirbel. Das Abbiegen ist an dieser Stelle durch

Verkehrszeichen verboten. Nach Absprache mit dem zuständigen

Staatsanwalt wurde der Führerschein der Unfallverursacherin

beschlagnahmt. Der geschädigte Motorradfahrer wurde für weitere

Untersuchungen in die Heliosklinik gebracht. Am Motorrad entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Am Fahrzeug der

Unfallverursacherin ein Schaden von ca. 7000.- Euro. Der

Verkehrsunfall wurde durch den Streifendienst des Polizeirevier

Titisee-Neustadt aufgenommen. Von hier aus erfolgt dann die

Anzeigenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:

Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 – 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.