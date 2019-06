POL-DA: Darmstadt: Auf der Suche nach Wertgegenständen / 54- Jähriger nach Diebstahl von Münzgeld festgenommen

Darmstadt (ots) – Bei seiner Suche nach Wertgegenständen hat ein

54-Jähriger am Freitagabend die Aufmerksamkeit von Anwohnern in der

Sieboldstraße auf sich gezogen. An mehreren Autotüren geparkter Autos

hatte der Mann gerüttelt und auf unverschlossene Türen gehofft. Dabei

gelang es ihm, sich Zugang in einen grauen Peugeot zu verschaffen.

Aus diesem entwendete er eine noch nicht bekannte Summe Münzgeld. Die

von den Zeugen alarmierte und sofort hinzugeeilte Polizei nahm den

Mann noch in Tatortnähe fest und stellte bei seiner Durchsuchung

zudem eine Flasche Parfum und Schmuck sicher. Ob beide Gegenstände

aus weitere Straften stammen ist derzeit Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Der beschuldigte Mann aus Darmstadt musste die

Ordnungshüter zur Wache begleiten. Dort wurde Anzeige erstattet und

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

