POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck, L 550- Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Coesfeld (ots) – Am 02.06.19, 18:48 Uhr fuhr ein 24-jähriger

Motorradfahrer aus Metelen die L 550 in Richtung Billerbeck. Beim

Überholen eines anderen Fahrzeuges verlor er die Kontrolle über sein

Motorrad, überschlug sich, kam von der Fahrbahn ab und landete

schließlich im Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt

und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

