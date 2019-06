FW Dinslaken: Feuerwehr hilft bei schwerem Verkehrsunfall

Dinslaken (ots) –

Am Sonntag Nachmittag ist es auf einer großen Kreuzung im Stadteil

Lohberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein PKW war mit

einem abbiegenden Fahrzeug nahezu frontal zusammen gestoßen. Hierbei

wurden die Fahrerin des einen Wagens und eine ältere Dame auf der

Rücksitzbank des anderen PKW schwer verletzt. Der Fahrer und die

Beifahrerin des zuletzt genannten Fahrzeugs wurden zum Glück nur

leicht verletzt. Aufgrund der hohen Zahl an Einsätzen zu diesem

Zeitpunkt verzögerte sich das Eintreffen der Rettungswagen

geringfügig. Die Feuerwehr übernahm mit dem rettungsdienstlich

geschulten Personal der Hauptwache zunächst die medizinische

Erstversorgung der Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin der

Feuerwehr Dinslaken und der Rettungswagen aus Wesel, Oberhausen und

Dinslaken. Nach der Übernahme der Patienten durch den Rettungsdienst

streuten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die auslaufenden

Betriebsmittel ab und nahmen Sicherungsmaßnahmen an den verunfallten

Fahrzeugen vor.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken

Jan van Kamp

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: jan.vankamp@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

