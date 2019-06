FW Menden: Brand am Gebäude in Lendringsen

Menden (ots) –

Zu einem Brand in einem Anbau kam es am heutigen Abend in Menden

Lendringsen. Die Bewohner des Hauses reagierten schnell und löschten

das Feuer bereits vor Ankunft der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch.

Da das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus

Lendringsen steht und die Kameraden noch mit Aufräumen vom Tag der

offenen Tür beschäftigt waren, konnten die ersten Einsatzkräfte sehr

schnell tätig werden. Das Feuer war bereits weitestgehend abgelöscht

und so mussten die Kameraden lediglich die Zwischendecke öffnen und

kontrollieren sowie zur letzten Sicherheit nochmals nachlöschen.

Anschließend konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben

werden. Im Einsatz waren ca. 15 Kameraden.

