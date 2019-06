POL-MK: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall: Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Balve (ots) – Heute Nachmittag, 16.29 Uhr, ereignete sich ein

schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten im Balver Ortsteil

Langenholthausen. Ein 23-jähriger Neuenrader befuhr mit drei

Beifahrern in seinem Mercedes die Sunderner Straße (L686) aus Amecke

kommend. In Bereich einer Rechtskurve geriet er nach links auf die

Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit dem Corsa einer 25-Jährigen

zusammen. Unmittelbar hinter der Hemeranerin war ein 30-jähriger

Motorradfahrer aus Gevelsberg unterwegs. Er kam nicht mehr

rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel auf. Die 25-Jährige

wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die

Hemeranerin und ihre 28-jährige Beifahrerin erlitten schwere

Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie in

Spezialkliniken. Der leicht verletzte Motorradfahrer kam mit leichten

Verletzungen in ein Arnsberger Krankenhaus. Der 23-jährige

Unfallverursacher sowie sein 22-jähriger Beifahrer kamen leicht

verletzt ins Krankenhaus Werdohl. Die beiden weiteren Beifahrer

blieben unverletzt. Ein im Opel befindlicher Hund wurde verletzt und

musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Alle Fahrzeuge wurden

abgeschleppt. Es entstanden nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro

Sachschaden. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Die Sunderner

Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa dreieinhalb Stunden

voll gesperrt. Die Unfallursache ist nach bisherigen Erkenntnissen

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf überhöhte Geschwindigkeit

zurückzuführen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in

Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

