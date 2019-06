POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Trier (ots) – Heute gegen 14.50 Uhr kam es in Leiwen, Kreuzung

Liviastraße/Klostergartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer

leicht verletzten 23-jährigen Autofahrerin. Den ersten Ermittlungen

der Polizei zufolge befuhr die Fahrerin eines weißen Peugeot 208 die

Liviastraße und wollte geradeaus in Richtung Römerstraße

weiterfahren. An dieser Kreuzung missachtete der von links kommende

Fahrer eines weißen Toyota Hilux die Vorfahrt (rechts vor links), so

dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge

kam. Dabei wurde das Auto der 23-jährigen Fahrer so schwer

beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall

löste sich ihr Airbag im Auto. Daher musste sie zur ambulanten

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Während

der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn ca. eine Stunde halbseitig

gesperrt werden.

Rückfragen bitte an: Volker Thielen

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.