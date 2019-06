POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn v. 02.06.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Schwaigern: Linienbus beschädigt – Verursacher

flüchtet Ein Linienbus der Linie 1003, befährt am 02.06.2019, um

17:37 Uhr, die L 1107 von Schwai-gern-Massenenbach kommend in

Fahrtrichtung Massenbachhausen. Kurz nach dem Ortsausgang Massenbach

beschreibt der Straßenverlauf der Landesstraße 1107 eine Linkskurve

sowie eine Kuppe. Hier kommt dem Linienbus ein schwarzer Pkw

entgegen, welcher den Linienbus an der linken Fahrzeugseite touchiert

und beschädigt. Im weiteren Verlauf entfernt sich der verursachende

Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Am Bus entsteht ein Sachschaden

von zirka 2500,- Euro. Der beschädigte Bus ist mit Nachwuchswerbung

der Berufsfeuerwehr beklebt und daher sehr auffällig. Bei dem

schwarzen Pkw handelt es sich vermutlich um einen Audi. Zeugen des

Unfallhergangs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen

(07133 2090) in Verbindung zu setzten.

