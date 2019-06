POL-PDLD: A 65 / Neustadt – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer, Verursacher flüchtig

A 65 / Neustadt (ots) –

Am Sonntag, 2. Juni 2019, gegen 17.25 Uhr befuhr ein 56-jähriger

Motorradfahrer die A 65, Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der linken

Fahrspur. An der Anschlussstelle Neustadt-Süd wollte ein Land Rover

Defender, vermutlich mit Frankenthaler Kennzeichen, einem

auffahrenden weißen VW Passat Variant, neuestes Modell, Platz machen

und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er den links

von ihm fahrenden Motorradfahrer. Beim Ausweichmanöver stürzte der

Motorradfahrer mit seiner Sozia und schleuderte über die Fahrbahn.

Der Land Rover entfernte sich in der Folge, ohne sich um die

Verletzten zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall

schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde mit dem

Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik geflogen. Die

53-jährige Sozia wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in

ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise trugen sowohl

der Fahrer als auch die Sozia komplette Schutzkleidung. Ansonsten

wären die Unfallfolgen deutlich schlimmer verlaufen.

Während der Unfallaufnahme, Landung des Rettungshubschraubers,

sowie Versorgung der Verletzten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung

Ludwigshafen für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neustadt/Wstr., drei Rettungswagen,

sowie der Rettungshubschrauber mit Notarzt und ein weiterer Notarzt.

In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer des auffahrenden VW

Passats, als Zeuge gesucht.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Land

Rover geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in

Verbindung zu setzen.

