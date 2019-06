POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) – Engen – Auto kracht in Hauswand

Zu einem spektakulären Unfall kam es am 02.06.2019 um 12:21 Uhr in

Engen. Ein 85-jähriger PKW-Lenker fuhr von der Hauptstraße her in die

Straße Am Maxenbuck ein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines dortigen

Wohnhauses. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Wand

durchbrochen. Der PKW-Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt

und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Aufgrund der Zerstörung der Hauswand musste die Statik des Gebäudes

durch eine Fachfirma gesichert werden. Personen im Gebäude wurden

durch den Unfall nicht verletzt da sich zum Unfallzeitpunkt niemand

in dem Zimmer aufhielt. Da der Unfallverursacher technische Mängel an

seinem PKW geltend machte, wurde zur weiteren Klärung ein Gutachter

eingesetzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die

Freiwillige Feuerwehr Engen im Einsatz. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden von insgesamt etwa 45.000 Euro.

