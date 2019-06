FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen unterstützt bei Großbrand in Erkrath

Ratingen (ots) – Erkrath, 01.06.19

In den Abendstunden kam es zu einem Großbrand in einer Schule in

Erkrath. Die Feuerwehr Ratingen unterstützte die Kräfte vor Ort mit

Führung- und Löscheinheiten, sowie mehreren Sonderfahrzeugen. Die

Unterstützung dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Alle weiteren

Informationen entnehmen Sie bitte der OTS Pressemeldung der Feuerwehr

Erkrath.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4286118

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Jan Neumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102-55037905

E-Mail: jan-hendrik.neumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Ratingen | Publiziert durch presseportal.de.