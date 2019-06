BPOLI-KA: Kesselwagen entgleist bei Einfahrt in Rangierbahnhof – Hier: Neue Erkenntnisse

Mannheim (ots) – Am heutigen Nachmittag ereignete sich am

Haltepunkt Mannheim ARENA/Maimarkt ein Bahnbetriebsunfall. Nach

ersten Ermittlungen entgleiste ein mit Kohlenstoffdisulfid beladener

Kesselwagen bei der Zusammenstellung eines Güterzugs. Güterzüge

werden am Rangierbahnhof Mannheim mit Hilfe eines sogenannten

Abrollbergs zusammengestellt. Hierbei rollen die einzelnen Waggons

durch die Schwerkraft und einer entsprechende Weichenstellung von

einem erhöhten Punkt auf ihr Zielgleis. Durch den Zulauf mehrerer

schwerer Waggons entgleiste der Kesselwagen am hinteren Ende des

Zuges und touchierte hierbei einen Oberleitungsmast. Entgegen der

ersten Meldung war keine Rangierlok beteiligt. Die Bahnstrecke musste

aufgrund eines Einsatzes der Feuerwehr im Gleisbereich für ca. eine

Stunde gesperrt werden. Es kam zu keinem Austritt von Gefahrgut.

Aktuell gibt es keine weiteren Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Zur

Bergung des verunfallten Kesselwagens wurde ein Spezialkran aus

Leipzig angefordert. Somit können die Bergungsarbeiten bis zum

morgigen Tag andauern. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

