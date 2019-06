POL-PIOPP: Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer – Zeugen gesucht!

Oppenheim (ots) –

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein Radfahrer die

Hafenstraße in Oppenheim und wollte an der Ampelkreuzung/Einmündung

in die Friedrich-Ebert-Str. (an der Unterführung der B9) rechts in

Richtung Postplatz abbiegen. Ein Autofahrer überholte ihn und scherte

vor ihm ein um noch vor ihm nach rechts abzubiegen. Der Radfahrer

(blaues Rad „Ghost“) leitete eine Vollbremsung ein, kollidierte mit

dem Scheinwerfer und Kotflügel vorne rechts am Auto, flog über die

Motorhaube und kam auf der linken Körperseite zum Liegen. Der PKW

musste kurz abbremsen weil der Radfahrer vor ihm lag. Als er

aufgestanden war und mit dem Autofahrer reden wollte, fuhr dieser

jedoch weg. Zum Auto ist derzeit nur bekannt, dass es ein Opel

Astra-Kombi in Silber sein soll, evtl. mit Mainzer Kennzeichen. Bei

dem Fahrer soll es sich um einen etwa 60-jährigen mit kurzen,

braun-grauen Haaren gehandelt haben. Es sollen sich mehrere PKW und

Fußgänger vor Ort befunden haben – die Polizei Oppenheim bittet

etwaige Zeugen, sich hier zu melden!

