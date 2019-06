POL-GM: 020619-517: 54-Jähriger bei LKW-Bergung schwer verletzt

Bergneustadt (ots) –

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag (1. Juni) ein 54-jähriger

Mitarbeiter eines Bergeunternehmens bei einem Betriebsunfall

zugezogen. Das Bergeunternehmen war in die Straße Hofwiese nach

Bergneustadt-Immicke gerufen worden. Ein ausländischer

Sattelschlepper hatte sich in die kleine Nebenstraße verfahren, wobei

der Auflieger auf ein unbefestigtes Wiesengelände geraten war und

umzustürzen drohte. Nachdem der Kran den Auflieger angehoben hatte,

löste sich gegen 12.15 Uhr plötzlich ein Bauteil der Hebevorrichtung.

Die daran befestigte Kette schlug umher und traf den 54-Jährigen

Mitarbeiter des Bergeunternehmens, der dadurch mit Wucht gegen den

Sattelauflieger geschleudert wurde. Dabei zog sich der Mann aus

Reichshof schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch

einen Notarzt brachte ihn ein Krankenwagen zur Weiterbehandlung in

ein Krankenhaus.

