LPI-G: Schule verwüstet

Gera (ots) – In der Nacht vom Freitag zum Samstag drangen

unbekannte Täter in eine Schule in Gera-Lusan ein und verwüsteten das

gesamte Schulgebäude. Weiterhin wurde eine geringe Menge Bargeld

entwendet. Durch den oder die Täter wurde im Nachgang im Gebäude ein

Feuerlöscher entleert. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht

bezifferbar. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder

etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Gera zu melden.

