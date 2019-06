POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02.06.2019 Nachtrag

Cuxhaven (ots) –

Bereich Polizeikommissariat Geestland

PKW Brand

Autobahn, zwischen Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde. Am

02.06.2019, gg. 14:35, befuhren eine 67jährige Bremerin und ihr

Ehemann mit ihrem Ford Focus die A27 von Cuxhaven in Richtung Bremen,

als ihr PKW aufgrund eines technischen Defekts zwischen den

Anschlußstellen Nordholz und Neuenwalde, plötzlich ausging und auf

der Standspur zum Stillstand kam. Unmittelbar nachdem die

Fahrzeuginsassen den PKW verlassen hatten, schlugen ihnen Flammen aus

dem Motorraum entgegen. Bei Eintreffen der herbeigerufenen Feuerwehr

und der Polizei stand der PKW bereits in Vollbrand. Um Gefahren von

vorbeifahrenden PKW und deren Insassen abzuwenden, musste die BAB für

ca. 40min gesperrt werden. Ein ca. 6km Rückstau bildete sich. Nach

Brandlöschung wurde der Verkehr über den Überholfahrstreifen am

Einsatzort vorbeigeleitet. Leider kam es hier aufgrund von „Gaffern“

und „Handyfotografen“ zu unnötigen Verzögerungen, da diese nicht

zügig vorbeifuhren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren

aufgrund der Handynutzung während der Fahrt wurden eingeleitet.

