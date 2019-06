POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Schortens

Wilhelmshaven (ots) –

Körperverletzung am Sander See, Zeugenaufruf

Am Sonnabend, 01.06.19, gg. 08.30 Uhr, kam es in Sande am dortigen

Sander See im Bereich des Kiosk zu einer Körperverletzung, wobei ein

Badegast durch einen Tritt verletzt wurde.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten,

sich mit der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422-684 in

Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland | Publiziert durch presseportal.de.