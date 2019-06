LPI-J: Fahndung nach Marko Hoffmann

Jena/Weimar (ots) –

Mit mehreren Haftbefehlen fahndet die Kriminalpolizei nach dem

46-jährigen Marko Hoffmann. Er verschafft sich regelmäßig durch

Einschlagen von Seitenscheiben Zugang zu Autos, die an

Ausflugszielen, Friedhöfen oder aus seiner Sicht günstig gelegenen

Orten abgestellt sind. Er ist dabei auf der Suche nach Handtaschen

und Gepäckstücken, um mit den darin gefundenen Geldkarten sofort an

Geldautomaten Bargeld abzuheben. Begünstigend wirkte sich dabei

oftmals aus, dass die Opfer auch die dazugehörige PIN in der

Geldbörse aufbewahrten.

Der Gesuchte mietet sich unter falschem Namen in Ferienwohnungen,

Pensionen, Bungalows oder privat vermieteten Objekten vorrangig in

den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsan-Anhalt ein und

bezahlt im Voraus. Er ist Einzelgänger und tritt sehr selbstbewusst

auf. Er bleibt nie lange an einem Ort und nutzt unter anderem einen

schwarzen 3-türigen Golf 7 mit der Typbezeichnung „R“ oder „GTI“. Die

von ihm genutzten PKWs stattet er mit gestohlenen Kennzeichen aus.

Bereits im Jahr 2016 wurde Marko Hoffmann festgenommen. Bei seiner

Festnahme führte er eine Schreckschusswaffe sowie Reizgas mit sich!

Nach seiner Haftstrafe setzte er seine Straftaten fort, von denen er

seinen Lebensunterhalt bestreitet.

Personenbeschreibung:

Marko Hoffmann ist 46 Jahre alt, 1,76 m groß und hat eine schlanke

Gestalt. Er ist Brillenträger.

Da der derzeitig von ihm benutzte schwarze Golf 7 vorn links

beschädigt ist, könnte er damit eine Werkstatt aufgesucht haben. Wer

hat ihn dabei gesehen? Besonders angesprochen werden auch Mitarbeiter

von Tankstellen, da er aufgrund seiner Mobilität häufig tanken muss.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Gesuchten machen? Diese werden

unter der Rufnummer 0800 – 88 55 110 entgegengenommen.

