FW-D: Schaf verfängt sich mit Bein in Astgabel – Jugendfeuerwehr befreit das Tier aus seiner Zwangslage

Düsseldorf (ots) –

Samstag, 1. Juni 2019, 20.31 Uhr, Wittlaer, Duisburger Landstraße

Am Samstagabend gegen halb neun erreichte die Leitstelle der

Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass sich in Wittlaer ein Schaf mit

seinem Bein in einer Astgabel verfangen hat. Mittels hydraulischen

Rettungsgeräts konnte die Feuerwehr die Äste ein Stück auseinander

drücken, sodass das Schaf genügend Platz hatte und aus seiner

Zwangslage befreit werden konnte.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf wurde am Samstag um 20.31

Uhr über ein verunglücktes Schaf informiert. Der Anrufer berichtete,

dass sich das Tier an der Duisburger Landstraße in Höhe der

Haltestelle „Am Froschenteich“ mit einem Bein in einer Astgabel

verfangen hat. Zur gleichen Zeit führten die Jugendfeuerwehren

Wittlaer und Angermund ihren jährlichen Berufsfeuerwehrtag durch. An

diesem Tag wird den Jugendlichen die spätere Arbeit bei der Feuerwehr

aufgezeigt und die Tätigkeiten in diesem spannenden Beruf

nähergebracht. Die Jugendfeuerwehr Wittlaer war ebenfalls gegen halb

neun bei einer ihrer zahlreichen Übungen zum Berufsfeuerwehrtag in

der Nähe der gemeldeten Einsatzstelle im Einsatz und konnte zusammen

mit ihren erfahrenen Betreuern der Freiwilligen Feuerwehr als erste

Einheit zu dem verunglückten Schaf ausrücken. Bereits wenige Minuten

nach der, diesmal realen, Alarmierung trafen die 13 Jugendlichen und

die neun freiwilligen Wehrleute an der Einsatzstelle ein. Nach der

ersten Erkundung durch den Löschgruppenführer Wittlaer ergab sich

folgendes Bild für die Einsatzkräfte: Ein Schaf war beim erklimmen

eines Baumes von einem Ast abgerutscht. Dabei verhakte sich das Tier

mit einem Bein zwischen zwei Ästen und steckte auf einer Höhe von

circa 1,20 Meter in einer Astgabel fest. Diese Situation stellte für

das Schaf zwar eine unangenehme Situation dar – eine akute

Lebensgefahr bestand für das Tier allerdings nicht. Erste

Befreiungsversuche durch einen anwesenden landwirtschaftlichen

Betreuer des Schafbetriebes blieben bis dahin ohne Erfolg. Unter

Anleitung der erfahrenen Wehrleute führten die Jugendlichen die

Befreiung des Schafs durch. Dazu wurde das hydraulische Rettungsgerät

vom Löschfahrzeug eingesetzt. Damit war es möglich die Astgabel so

weit auseinander zudrücken, dass das Bein des Schafes befreit werden

konnte. Nach der Befreiung wurde das Tier an die Besitzer übergeben.

Noch am Abend wurde ein Tierarzt hinzugezogen, der das Tier

untersuchte. So vollbrachten die Jugendlichen an diesem doch

spannenden Berufsfeuerwehrtag ihren ersten realen Einsatz und kehrten

sichtlich stolz auf ihre Arbeit nach rund 30 Minuten zurück zu ihrem

Standort.

