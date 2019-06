FW-Schermbeck: Amtshilfe für den Rettungsdienst

Schermbeck (ots) –

Am Sonntagvormittag wurde der Rettungsdienst zu einem

chirurgischen Notfall in einem Mehrfamilienhaus an der Erler Str.

gerufen. Aufgrund der Verletzung konnte die Patientin nur waagerecht

transportiert werden. Da zu dem Zeitpunkt der im Wonhaus befindliche

Aufzug außer Betrieb war, forderte der Rettungsdienst um 10:05 Uhr

die Feuerwehr (Löschzug Schermbeck) nach. Nach Erstversorgung der

Patientin durch den Rettungsdienst in der Wohnung, wurde die

Patientin auf eine Vakuummatratze umgelagert und auf die bereits an

der Drehleiter befestigte Trage verzurrt. So konnte sie dann mit

Hilfe der Drehleiter aus dem 2. OG des Hauses ins Freie gebracht

werden. Am Boden wurde die Person dann dem Rettungsdienst übergeben.

Im Anschluss verbrachte der Retungsdienst die Patientin in ein

Weseler Krankenhaus. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 10:35

Uhr.

