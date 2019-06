POL-ROW: ++ Brand eines Wohn- und Geschäftshauses + Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Verkehrskontrolle geraten ++

Rotenburg (ots) –

+ Brand eines Wohn- und Geschäftshauses +

Sottrum. Am Sonntagmorgen gegen 07:45 Uhr melden Passanten per

Notruf Flamen auf dem Balkon eines Wohn- und Geschäaftshauses in der

Großen Straße im Ortskern von Sottrum. Die eintreffende Streife der

Rotenburger Wache stellt ein rasches Ausbreiten des Brandes fest und

evakuiert umgehend das Gebäude, eine 92-jährige Mieterin kann erst

nach Aufbrechen der Wohnungstür zum Verlassen des Gebäudes bewogen

werden. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr werden in der

Brandbekämpfung eingesetzt und können das Übergreifen der Flammen auf

weitere Gebäudeteile verhindern. Der mittlere, in Fachwerkbauweise

erstellte, Gebäudeteil wird jedoch erheblich zerstört. Sämtliche

Bewohner bleiben unverletzt, der Sachschaden dürfte nach ersten

Schätzungen bei mehr als 200.000 Euro liegen. Aufgrund der z.T.

erheblichen Rauchentwicklung wurde per Rundfunkdurchsage zum

Schließen von Fenstern und Türen aufgefordert.

+ Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Verkehrskontrolle

geraten +

Elsdorf. Gleich mehrere Ermittlungsverfahren handelte sich am

Samstagmittag ein 26-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle in

Elsdorf ein. Der Hamburger wurde durch Beamten der Polizei Zeven

hinter dem Steuer eines Lkw kontrolliert. Die Beamten bemerkten

mehrere körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer. Ein

Drogentest bestätigte schnell den Verdacht: der junge Mann stand

unter dem Einfluss von Marihuana, Kokain und Methamphetaminen. Zu

allem Überfluss war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gegen

den Mann lag ein offener Haftbefehl vor. Durch einen Arzt wurde dem

Hamburger bei der Polizei in Zeven eine Blutprobe entnommen. Hier

konnte der 26-Jährige auch den haftbefreienden Betrag in Höhe von

knappen 500 Euro begleichen, sodass er die Wache als „freier Mann“

verlassen konnte.

