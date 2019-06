POL-BOR: Borken – Zwei Portemonnaies gestohlen

Borken (ots) – Zwei Mal erbeutete Unbekannte am Samstag in Borken

aus Autos jeweils eine Geldbörse. Im ersten Fall stahlen die Täter

sie zwischen Mitternacht und 10.45 Uhr aus einem Fahrzeug, das

unverschlossen am Nünningsweg gestanden hatte. Im zweiten Fall lenkte

ein Unbekannter auf dem Butenwall eine 86 Jahre alte Autofahrerin ab:

Der Täter hatte die Borkenerin gegen 11.20 Uhr nach dem Weg gefragt

und im Gespräch ihre Fahrzeugtür geöffnet. So gelangte er unbemerkt

an das Portemonnaie, das im Wagen gelegen hatte. Beschreibung: circa

30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, südländisches

Erscheinungsbild, gebrochen deutsch sprechend und bekleidet mit einem

dunkelblauen Anzug. Die Polizei bittet um Hinweise an das

Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

