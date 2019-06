POL-BOR: Reken – Navigationsgeräte gestohlen

Reken (ots) – Acht geparkte Autos haben Unbekannte in der Nacht

zum Samstag im Rekener Ortsteil Maia-Veen aufgebrochen. Die Täter

hatten es allein auf fünf Fahrzeuge abgesehen, die am Meisenweg

standen. Weitere betroffene Autos parkten am Klemensweg, an der

Straße Strote und an der Straße Am Kloster. Die Unbekannten schlugen

Seitenscheiben ein und entwendeten mehrere Navigationsgeräte, eine

Geldbörse, eine Sonnenbrille und CDs. Die Polizei bittet um Hinweise

an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

