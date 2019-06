POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau: Samstag, 01.06.2019, 17:00 Uhr (ots) – 1000 Euro

Sachschaden verursachte ein bislang namentlich unbekannter Fahrer

eines Pkw’s, welcher beim Rückwärtsfahren an einer Tankstelle in

Landau mit dem Pkw einer 32-jährigen Fahrzeugführerin kollidierte.

Diese war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in das nahegelegene

Krankenhaus um die blutende Wunde ihres 1-jährigen Kindes versorgen

zu lassen. Der unbekannte Fahrer gab der Frau gegenüber an, dass das

Kind zunächst ärztlich behandelt werden solle und alles Weitere im

Nachgang an der Unfallörtlichkeit geklärt werden könne. Nach der

Behandlung des Kindes war der Unfallverursacher jedoch nicht mehr vor

Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.:

06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

